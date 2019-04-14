Кожевников: отъезд Гусева и Гаврикова в НХЛ не означает, что они пропустят ЧМ

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поддержал решение руководства СКА отпустить защитника Владислава Гаврикова и нападающего Никиту Гусева в Национальную хоккейную лигу.

«Полностью поддерживаю их решение. Оно для обоих сторон – выгодное: ребята попробуют свои силы в НХЛ и если вдруг у них там не сложится – вернутся в СКА. Отъезд за океан не говорит о том, что они не смогут принять участие в чемпионате мира. Если команды вылетят в розыгрыше Кубка Стэнли, они, как я понял, прибудут на сбор в Новогорск», — сказал Кожевников «Чемпионату».

Вчера, 13 апреля, «Коламбус Блю Джекетс» подписал двухлетний контракт с Гавриковым. В ближайшее время Гусев должен подписать контракт с «Вегас Голден Найтс».

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