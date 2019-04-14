Орпик: Кузнецов – лучший распасовщик. В «Вашингтоне» много отличных плеймейкеров

Защитник «Вашингтон Кэпиталз» Брукс Орпик прокомментировал результат второго матча серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги с «Каролиной Харрикейнз» (4:3 ОТ). 38-летний американец стал автором победной шайбы в овертайме после передачи Евгения Кузнецова. «Кэпиталз» повели в серии 2-0.

«Кузя – лучший распасовщик. Нет, Беки тоже хорош, в нашей команде много отличных плеймейкеров. В раздевалке было довольно тихо, мы только были в предвкушении, кто же из нас забьёт победный гол. Мы ведём 2-0, но знаем, что это будет долгая серия», — сказал Орпик в эфире NBC Sports.

В 2 матчах нынешнего плей-офф на счету Орпика 2 (1+1) очка при показателе полезности «+2.

Третий матч серии состоится в Каролине 16 апреля, начало – в 02:00 мск.