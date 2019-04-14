Уилсон: если Овечкин делает пас, хочется забить. Иначе он может расстроиться

Форвард «Вашингтон Кэпиталз» Том Уилсон после победы во втором матче серии первого раунда Кубка Стэнли с «Каролиной Харрикейнз» (4:3 ОТ, 2-0) прокомментировал гол после передачи Александра Овечкина.

«Он в течение всего сезона играл на меня. Если он делает пас, хочется забить. Потому что если нет, то надо понимать, что у него самого замечательный бросок. Он может расстроиться», – цитирует Уилсона официальный сайт НХЛ.

Видео гола также можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.

Хозяевам удалось ударное начало матча. На четвёртой минуте первого периода отличился Никлас Бекстрём, которому ассистировали Александр Овечкин и Дмитрий Орлов. Спустя шесть минут Ти Джей Оши после передачи Евгения Кузнецова во второй раз огорчил гостей. «Каролине» удалось отыграться усилиями Лукаса Валльмарка и Себастьяна Ахо. В середине третьего периода Том Уилсон вновь вывел «Кэпиталз» вперёд. Канадский форвард забил на 49-й минуте матча, а Овечкин записал в актив вторую голевую передачу в матче. Гостям усилиями Джордана Стаала удалось перевести игру в овертайм, где победу столичной команде принёс точный бросок Брукса Орпика. Кузнецов отметился результативной передачей.