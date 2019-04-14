Форварду «Торонто» Кадри грозит длительная дисквалификация как рецидивисту

«Бостон Брюинз» победил «Торонто Мэйпл Лифс» во втором матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги. Встреча прошла на арене «Ти-Ди Гарден» в Бостоне и закончилась со счётом 4:1 (2:0, 1:0, 1:1) в пользу хозяев.

Форвард «Торонто» Назем Кадри был удалён до конца матча за удар нападающего «Бостона» Джейка Дебраска клюшкой. Это произошло за шесть минут до конца третьего периода, сразу после силового приёма Дебраска на Патрике Марло.

Видео также можно посмотреть на канале Sportsnet в YouTube.

В первом периоде оба игрока получили по малому штрафу за стычку, а во втором Кадри на какое-то время покинул лёд после удара Дебраска коленом в колено. Теперь игроку «Торонто» грозит длительная дисквалификация как рецидивисту. Ему предстоит слушание, по итогам которого Назем может быть отстранён на срок от пяти матчей.

Год назад в серии с «Брюинз» на этой же стадии он получил трёхматчевую дисквалификацию за толчок на борт Томми Уинджелса.