Бэбкок: действия арбитров позволили многим вещам остаться безнаказанными

Главный тренер «Торонто Мэйпл Лифс» Майк Бэбкок прокомментировал поражение во втором матче серии первого раунда Кубка Стэнли с «Бостон Брюинз» (1:4, 1-1).

«Мы начали матч не очень удачно, вы это видели. А в четверг играли динамично с самого начала встречи. Конечно, «Бостон» был другим, и мы не смогли сыграть в давление и не использовали свои шансы. Мы обо всем этом говорили, обсуждали, готовились, но не смогли претворить наши планы в жизнь. Вернёмся домой, отдохнем, перезагрузимся, и снова в бой.

С каждым матчем эта серия будет становиться интереснее, жёстче. Нам надо поднимать уровень игры, отвечать на вызовы. Большего успеха добьётся та команда, нижние звенья которой доставят проблемы защите соперника.

Решения арбитров и то, как они трактовали эпизоды, позволили многим вещам остаться безнаказанными. Мы не можем на это повлиять. Игра в розыгрыше плей-офф НХЛ не может быть лёгкой, так что оно того стоит. Каждый матч в этой серии должен быть более сложным, чем предыдущий. Мы должны поднять свой уровень и ответить.

Момент между Кадри и Дебраском? Все эти вещи насчёт дисквалификаций и наказаний решает лига. Я ещё не смотрел повтор, не видел подробностей. Понятно, что это силовой матч, в котором было много жёсткой игры», – сказал Бэбкок.