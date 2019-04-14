Трещат борта и кости. Как «Торонто» и «Бостон» зарубились друг с другом

Серия «Бостона» и «Торонто» не зря привлекала всех хоккейных болельщиков перед стартом плей-офф. Два непримиримых врага, две команды «Большой шестёрки», люто ненавидящие друг друга — это то, что нужно для классной кубковой интриги. И если первый матч противостояния был относительно спокойным, то во второй встрече страсти закипели по-полной, а главными её героями стали нападающий «Торонто» Назем Кадри и форвард «Бостона» Джейк Дебраск.

Началась вся эта история ещё в первом периоде, когда Дебраск получил малый штраф за грубость на Кадри. В конце второго периода последовало продолжение: форвард «Брюинз» жёстким силовым приёмом коленом в коленом встретил Кадри, только что выскочившего со скамейки штрафников. Нападающий «Торонто» смог избежать травмы, но не без труда поднялся со льда.

«Я не грязный игрок. Не думаю, что я пытался ударить его в колено», — заявил после матча Дебраск.

Видео можно посмотреть на канале Sportsnet в YouTube.



Поднялся он для того, чтобы отомстить за себя чуть позже. В конце третьего периода Дебраск дал для этого подходящий повод, жёстко припечатав к борту ветерана «Мэйпл Лифс» Патрика Марло. Немцу прилично досталось, но он смог быстро встать на ноги, а Кадри, оказавшийся рядом, толкнул Дебраска головой на заградительное стекло. В эпизод тут же вмешался гигант Здено Хара, который сделал чувствительное внушение игроку гостей.

Видео можно посмотреть на канале Sportsnet в YouTube.



Стоит отметить, что весь характер матча был, что называется, олдскульным. Обе команды дубасили друг друга от души, стараясь максимально жёстко сыграть в каждом эпизоде.

Видео можно посмотреть на канале Sportsnet в YouTube.



Под вопросом является появление на площадке в третьем матче серии защитника «мишек» Тори Крюга, у которого подозрение на сотрясение мозга. Крюгу досталось от коллеги по амплуа Джейка Маззина, а если учесть, что совсем недавно, в марте он получил ещё одно сотрясение, то вряд ли ему удастся быстро восстановиться.

Видео можно посмотреть на канале Sportsnet в YouTube.



Что же касается Назема Кадри, то его поступком заинтересовался департамент по безопасности, и это не сулит форварду «кленовых листьев» ничего хорошего. В его послужном списке есть уже 7 (!) различных дисциплинарных взысканий, и очередное наказание может быть очень чувствительным. Как сообщает портал Sportsnet, новая «отсидка» Кадри может начинаться от 5 матчей.



«Нас нельзя безнаказанно бить. Мне кажется, мы показали это абсолютно ясно», — строго сказал Кадри после матча.

«Тампа» осталась без Кучерова на главный матч сезона. Прощайте, мечты о Кубке? Как лучший бомбардир превратился в хулигана.

7 наказаний Назема Кадри:



1. Ноябрь 2013: 3 матча за удар в голову Никласа Бекстрёма,



2. Март 2015: 4 матча за удар в голову Мэтта Фрейзера,



3. Февраль 2016: штраф $ 5000 за удар клюшкой Марка Джиордано,



4. Март 2016: штраф $ 2000 за «нырок»/симуляцию,



5. Март 2016: штраф $ 2000 за «нырок»/симуляцию,



6. Апрель 2016: 4 матча за неправильную атаку Люка Гленденинга,



7. Апрель 2018: 3 матча за толчок на борт Томми Уингелса,



8. Апрель 2019:?

«Мы не играли в свой хоккей в первом матче серии и заслуженно проиграли. Как на это реагировать? Физически. Нужно идти в силовую и выигрывать шайбу в битвах. Надо управлять импульсами в первом периоде, атаковать, когда есть шанс. Нужно дать «Торонто» понять, как мы собираемся действовать», — предупреждал до матча наставник «Брюинз» Брюс Кэссиди, и слово своё сдержал.



«Мы просто играли в свой хоккей. Жизнь каждого из нас стоит на кону, к тому же у нас есть ребята, которым искренне нравится такой стиль», — отметил защитник «мишек» Чарли Макэвой.



Наставник «Торонто» Майк Бэбкок, к удивлению многих, стал ссылаться на некачественное судейство, но в итоге пришёл к выводу, что нужно улучшать собственную игру.

Овечкин обороняется, бьёт и отдаёт передачи. «Вашингтон» не остановить Он остановил атаку три в одного, он провёл мощный силовой, отобрал шайбу и отдал фантастический пас. Новый Овечкин – он такой.

«Решения арбитров, и то, как они трактовали эпизоды, позволили многим вещам сойти с рук. Мы не можем на это повлиять. Игра в розыгрыше плей-офф НХЛ не может быть лёгкой, так что оно того стоит. Каждый матч в этой серии должен быть более сложным, чем предыдущий. Мы должны поднять свой уровень и ответить», — отметил Бэбкок.



Об эпизоде между Кадри и Дебраском Бэбкок тоже высказался несколько туманно.



«Все эти вещи насчёт дисквалификаций и наказаний решает лига. Я ещё не смотрел повтор, не видел подробностей. Понятно, что это был силовой матч, в котором было много жёсткой игры», — добавил главный тренер «Торонто».