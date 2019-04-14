Макэвой — о настрое «Бостона»: жизнь каждого из нас стоит на кону

Защитник «Бостон Брюинз» Чарли Макэвой прокомментировал победу во втором матче серии первого раунда Кубка Стэнли с «Торонто Мэйпл Лифс» (4:1, 1-1).

«Много силовых приёмов? Мы просто играли в свой хоккей. Жизнь каждого из нас стоит на кону, к тому же у нас есть ребята, которым искренне нравится такой стиль», — отметил Макэвой.

Форвард «Торонто» Назем Кадри был удалён до конца матча за удар нападающего «Бостона» Джейка Дебраска клюшкой. Это произошло за шесть минут до конца третьего периода, сразу после силового приёма Дебраска на Патрике Марло. Всё началось ещё в первом периоде, когда Дебраск получил малый штраф за грубость на Кадри. В конце второго периода последовало продолжение: форвард «Брюинз» жёстким силовым приёмом коленом в колено встретил Кадри, только что выскочившего со скамейки штрафников.