Задина: в детстве моим кумиром был Дацюк

Нападающий «Детройт Ред Уингз» Филип Задина рассказал, кто из хоккеистов был его кумиром в детстве.



«В детстве моим кумиром был Павел Дацюк», — приводит слова чешского хоккеиста пресс-служба «красных крыльев» в «Твиттере».



19-летний Задина был выбран «Детройтом» на драфте-2018 под шестым номером. В нынешнем сезоне форвард провёл девять матчей в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 3 (1+2) очка при показателе полезности «-5». Большую часть сезона Задина провёл в АХЛ в составе клуба «Грэнд Рэпидс Гриффинс». В 59 матчах чех набрал 35 (16+19) баллов.



40-летний Дацюк защищал цвета «Ред Уингз» с 2001 по 2016 год, завоевав два Кубка Стэнли (2002, 2008). Всего в НХЛ провёл 953 игры и набрал 918 (314+604) очков.

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