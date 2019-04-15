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Стэмкос: удивляет, что у «Тампы» не было ни одного большинства за матч

Стэмкос: удивляет, что у «Тампы» не было ни одного большинства за матч
Хоккей / НХЛ

Капитан «Тампа-Бэй Лайтнинг» Стивен Стэмкос проанализировал поражение со счётом 1:3 в третьем матче серии первого раунда плей-офф с «Коламбус Блю Джекетс» (0-3 в серии).

«Мы очень хотели победить, не сдавались. Знали, что «Коламбус» побежит, Василевский делал важные сейвы, утихомирил эту бурю и дал нам шанс в третьем периоде. Соперник хорошо обороняется, не даёт «Тампе» создавать моменты. Мы давили в третьем периоде, надеялись, что получим хотя бы одно большинство при счёте 1:2. Удивляет, что у «Тампы» не было ни одного большинства за матч. Его надо зарабатывать, а я думаю, мы хорошо играли в третьем периоде. Но в нашем положении это не может быть утешением.

Команде надо выиграть матч, один матч, вернуться в Тампу. Это тяжело, но нам надо это сделать», — цитирует игрока официальный сайт клуба.

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