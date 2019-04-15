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«Тампа» потерпела третье поражение в серии и находится в шаге от вылета

Максим Замятин
Фото: Kirk Irwin/Getty Images
«Тампа» на грани исторического краха. Кучеров и Стэмкос могут готовиться к ЧМ
Это будет новый антирекорд лиги.
Хоккей / НХЛ

0-4 в первом раунде для обладателя «Президент Трофи» — такого в вековой истории НХЛ ещё не было. Случалось, что победители регулярного чемпионата сенсационно рано вылетали, но всякий раз они цепляли хотя бы одну победу в серии. Так было с «Ванкувером» в плей-офф-2012, когда «Кэнакс» вылетел в пяти матчах, проиграв «Лос-Анджелесу». Похожее случилось и в 1993 году, когда «Чикаго» и «Бостон», выиграв свои дивизионы, уступили в четырёх матчах, но победителем регулярного чемпионата тогда стал «Питтсбург». Нынешняя «Тампа» находится в шаге от того, чтобы установить позорный антирекорд, который никто не сможет перебить.

Даже постоянные поражения «Вашингтона», который выигрывал «Президент Трофи» в 2010, 2016 и 2017 годах и после этого неизменно проигрывал в первом или втором раундах, меркнут перед нынешним провалом «молний».

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НХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 3-й матч
15 апреля 2019, понедельник. 02:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
3 : 1
0:0, 2:0, 1:1
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 – Дюшейн (Аткинсон, Веренски) – 21:44 (5x5), 2:0 – Бьёркстранд (Джонс, Тексье) – 28:25 (5x4), 2:1 – Палат (Чернак, Джонсон) – 44:40 (5x5), 3:1 – Аткинсон (Панарин, Харрингтон) – 59:00 (en)

На третий матч серии «Тампа» вынуждена была выйти без Никиты Кучерова. Россиянин отбывал дисквалификацию за грубый приём против защитника «Блю Джекетс» Маркуса Нутиваары, и ответом на эту ситуацию стала тройка Ондржей Палат — Брейден Пойнт — Тайлер Джонсон и вышедший в четвёртом звене опытный ветеран Райан Кэллахэн.

Впрочем, все расклады и тактические схемы перестали иметь значение уже на второй минуте второго периода, когда «Нейшнвайд-Арена» буквально взорвалась, словно огайская пушка. Нападающий «Коламбуса» Мэтт Дюшейн поймал на клюшку дальний отскок от голкипера Андрея Василевского и открыл счёт, сделав настроение «молний» максимально мрачным.

Видео можно посмотреть на канале Sportsnet в YouTube.

«Мундиры», почувствовав небывалый прилив сил и уверенности, понеслись «закапывать» соперника, и шесть минут спустя вновь добились успеха. Удаление Алекса Киллорна за атаку Сергея Бобровского стало для «Лайтнинг» роковым. Сет Джонс вывел на дальний бросок Оливера Бьоркстранда, который вторично пробил Василевского, и именно эта шайба стала для «Коламбуса» победной в третьем матче.

Видео можно посмотреть в «твиттере» «Коламбуса».

«Молнии» пытались нащупать свою игру, а в третьем периоде были видны проблески того взаимопонимания, которое восхищало всех болельщиков на протяжении последних шести месяцев. Однако нынешний «Коламбус» мало похож на ту расхлябанную команду, которая не смогла дожать в прошлом году «Вашингтон». Даже пропустив гол в начале третьего периода, хоккеисты «Блю Джекетс» хладнокровно довели дело до победного конца, не дав «Тампе» воспользоваться этим импульсом.

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Видео можно посмотреть на канале Sportsnet в YouTube.

Капитан «Коламбуса» Ник Фолиньо, прохаживаясь по раздевалке и наблюдая за тем, как вокруг Сета Джонса выстроилось два десятка репортёров, с улыбкой спросил: «Кто это там интервью даёт? Уэйн?».

Лидеры «Тампы» в плей-офф-2019:

Стивен Стэмкос — 0 очков, 11 бросков.
Никита Кучеров — 0 очков, 9 бросков (1 матч пропущен).
Брейден Пойнт — 0 очков, 7 бросков.

Пока что «Тампа» — вторая в истории НХЛ команда, которая выиграла регулярный чемпионат и уступает в серии первого раунда со счётом 0-3. Упомянутый выше «Ванкувер»-2012 смог зацепить у «Лос-Анджелеса» одну гостевую победу и вылетел в пяти матчах, а «короли» в тот год стали обладателями Кубка Стэнли.

«Мы всё ещё играем во вторник. Мы всё ещё живы. Меня очень удивил тот факт, что за весь матч мы так и не получили ни одного большинства. Как быть с нашими лидерами, которые не набирают очков? Они здорово играли весь сезон. Теперь им нужно просто так же хорошо сыграть в матче номер четыре», — сказал после матча Джон Купер, но эти слова вряд ли кого-то могли убедить.

Красноречивей всего о положении дел в стане «Тампы» говорит поступок капитана южан Стивена Стэмкоса, который в конце третьего периода не сдержался, пойдя «неверной тропой Кучерова». Во время стычки, когда арбитры удерживали хоккеистов, Стэмкос ударил кулаком в лицо визави Нику Фолиньо, который в тот момент не мог ответить.

Видео можно посмотреть в «твиттере» Fox Sports Ohio.

«Я этого никогда не забуду», — пообещал Фолиньо.

Команды, выигрывавшие серию после счёта 0-3:

1942 — «Торонто Мэйпл Лифс»,
1975 — «Нью-Йорк Айлендерс»,
2010 — «Филадельфия Флайерз»,
2014 — «Лос-Анджелес Кингз».
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