«Тампа» на грани исторического краха. Кучеров и Стэмкос могут готовиться к ЧМ

0-4 в первом раунде для обладателя «Президент Трофи» — такого в вековой истории НХЛ ещё не было. Случалось, что победители регулярного чемпионата сенсационно рано вылетали, но всякий раз они цепляли хотя бы одну победу в серии. Так было с «Ванкувером» в плей-офф-2012, когда «Кэнакс» вылетел в пяти матчах, проиграв «Лос-Анджелесу». Похожее случилось и в 1993 году, когда «Чикаго» и «Бостон», выиграв свои дивизионы, уступили в четырёх матчах, но победителем регулярного чемпионата тогда стал «Питтсбург». Нынешняя «Тампа» находится в шаге от того, чтобы установить позорный антирекорд, который никто не сможет перебить.
Даже постоянные поражения «Вашингтона», который выигрывал «Президент Трофи» в 2010, 2016 и 2017 годах и после этого неизменно проигрывал в первом или втором раундах, меркнут перед нынешним провалом «молний».
На третий матч серии «Тампа» вынуждена была выйти без Никиты Кучерова. Россиянин отбывал дисквалификацию за грубый приём против защитника «Блю Джекетс» Маркуса Нутиваары, и ответом на эту ситуацию стала тройка Ондржей Палат — Брейден Пойнт — Тайлер Джонсон и вышедший в четвёртом звене опытный ветеран Райан Кэллахэн.
Впрочем, все расклады и тактические схемы перестали иметь значение уже на второй минуте второго периода, когда «Нейшнвайд-Арена» буквально взорвалась, словно огайская пушка. Нападающий «Коламбуса» Мэтт Дюшейн поймал на клюшку дальний отскок от голкипера Андрея Василевского и открыл счёт, сделав настроение «молний» максимально мрачным.
Видео можно посмотреть на канале Sportsnet в YouTube.
«Мундиры», почувствовав небывалый прилив сил и уверенности, понеслись «закапывать» соперника, и шесть минут спустя вновь добились успеха. Удаление Алекса Киллорна за атаку Сергея Бобровского стало для «Лайтнинг» роковым. Сет Джонс вывел на дальний бросок Оливера Бьоркстранда, который вторично пробил Василевского, и именно эта шайба стала для «Коламбуса» победной в третьем матче.
Видео можно посмотреть в «твиттере» «Коламбуса».
«Молнии» пытались нащупать свою игру, а в третьем периоде были видны проблески того взаимопонимания, которое восхищало всех болельщиков на протяжении последних шести месяцев. Однако нынешний «Коламбус» мало похож на ту расхлябанную команду, которая не смогла дожать в прошлом году «Вашингтон». Даже пропустив гол в начале третьего периода, хоккеисты «Блю Джекетс» хладнокровно довели дело до победного конца, не дав «Тампе» воспользоваться этим импульсом.
Видео можно посмотреть на канале Sportsnet в YouTube.
Капитан «Коламбуса» Ник Фолиньо, прохаживаясь по раздевалке и наблюдая за тем, как вокруг Сета Джонса выстроилось два десятка репортёров, с улыбкой спросил: «Кто это там интервью даёт? Уэйн?».
Стивен Стэмкос — 0 очков, 11 бросков.
Никита Кучеров — 0 очков, 9 бросков (1 матч пропущен).
Брейден Пойнт — 0 очков, 7 бросков.
Пока что «Тампа» — вторая в истории НХЛ команда, которая выиграла регулярный чемпионат и уступает в серии первого раунда со счётом 0-3. Упомянутый выше «Ванкувер»-2012 смог зацепить у «Лос-Анджелеса» одну гостевую победу и вылетел в пяти матчах, а «короли» в тот год стали обладателями Кубка Стэнли.
«Мы всё ещё играем во вторник. Мы всё ещё живы. Меня очень удивил тот факт, что за весь матч мы так и не получили ни одного большинства. Как быть с нашими лидерами, которые не набирают очков? Они здорово играли весь сезон. Теперь им нужно просто так же хорошо сыграть в матче номер четыре», — сказал после матча Джон Купер, но эти слова вряд ли кого-то могли убедить.
Красноречивей всего о положении дел в стане «Тампы» говорит поступок капитана южан Стивена Стэмкоса, который в конце третьего периода не сдержался, пойдя «неверной тропой Кучерова». Во время стычки, когда арбитры удерживали хоккеистов, Стэмкос ударил кулаком в лицо визави Нику Фолиньо, который в тот момент не мог ответить.
Видео можно посмотреть в «твиттере» Fox Sports Ohio.
«Я этого никогда не забуду», — пообещал Фолиньо.
1942 — «Торонто Мэйпл Лифс»,
1975 — «Нью-Йорк Айлендерс»,
2010 — «Филадельфия Флайерз»,
2014 — «Лос-Анджелес Кингз».