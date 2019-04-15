«Тампа» на грани исторического краха. Кучеров и Стэмкос могут готовиться к ЧМ

0-4 в первом раунде для обладателя «Президент Трофи» — такого в вековой истории НХЛ ещё не было. Случалось, что победители регулярного чемпионата сенсационно рано вылетали, но всякий раз они цепляли хотя бы одну победу в серии. Так было с «Ванкувером» в плей-офф-2012, когда «Кэнакс» вылетел в пяти матчах, проиграв «Лос-Анджелесу». Похожее случилось и в 1993 году, когда «Чикаго» и «Бостон», выиграв свои дивизионы, уступили в четырёх матчах, но победителем регулярного чемпионата тогда стал «Питтсбург». Нынешняя «Тампа» находится в шаге от того, чтобы установить позорный антирекорд, который никто не сможет перебить.

Даже постоянные поражения «Вашингтона», который выигрывал «Президент Трофи» в 2010, 2016 и 2017 годах и после этого неизменно проигрывал в первом или втором раундах, меркнут перед нынешним провалом «молний».

«Тампа» осталась без Кучерова на главный матч сезона. Прощайте, мечты о Кубке? Как лучший бомбардир превратился в хулигана.

На третий матч серии «Тампа» вынуждена была выйти без Никиты Кучерова. Россиянин отбывал дисквалификацию за грубый приём против защитника «Блю Джекетс» Маркуса Нутиваары, и ответом на эту ситуацию стала тройка Ондржей Палат — Брейден Пойнт — Тайлер Джонсон и вышедший в четвёртом звене опытный ветеран Райан Кэллахэн.

Впрочем, все расклады и тактические схемы перестали иметь значение уже на второй минуте второго периода, когда «Нейшнвайд-Арена» буквально взорвалась, словно огайская пушка. Нападающий «Коламбуса» Мэтт Дюшейн поймал на клюшку дальний отскок от голкипера Андрея Василевского и открыл счёт, сделав настроение «молний» максимально мрачным.

Видео можно посмотреть на канале Sportsnet в YouTube.

«Мундиры», почувствовав небывалый прилив сил и уверенности, понеслись «закапывать» соперника, и шесть минут спустя вновь добились успеха. Удаление Алекса Киллорна за атаку Сергея Бобровского стало для «Лайтнинг» роковым. Сет Джонс вывел на дальний бросок Оливера Бьоркстранда, который вторично пробил Василевского, и именно эта шайба стала для «Коламбуса» победной в третьем матче.

Видео можно посмотреть в «твиттере» «Коламбуса».

«Молнии» пытались нащупать свою игру, а в третьем периоде были видны проблески того взаимопонимания, которое восхищало всех болельщиков на протяжении последних шести месяцев. Однако нынешний «Коламбус» мало похож на ту расхлябанную команду, которая не смогла дожать в прошлом году «Вашингтон». Даже пропустив гол в начале третьего периода, хоккеисты «Блю Джекетс» хладнокровно довели дело до победного конца, не дав «Тампе» воспользоваться этим импульсом.

«Как всё закончилось в том году?». «Тампа» не «Вашингтон», теперь ей конец Хедман зря пытался вывести из себя «Коламбус». Это может горько аукнуться.

Видео можно посмотреть на канале Sportsnet в YouTube.

Капитан «Коламбуса» Ник Фолиньо, прохаживаясь по раздевалке и наблюдая за тем, как вокруг Сета Джонса выстроилось два десятка репортёров, с улыбкой спросил: «Кто это там интервью даёт? Уэйн?».





— 0 очков, 11 бросков.

— 0 очков, 9 бросков (1 матч пропущен).

Брейден Пойнт — 0 очков, 7 бросков. Лидеры «Тампы» в плей-офф-2019: Стивен Стэмкос — 0 очков, 11 бросков. Никита Кучеров — 0 очков, 9 бросков (1 матч пропущен).Брейден Пойнт — 0 очков, 7 бросков.

Пока что «Тампа» — вторая в истории НХЛ команда, которая выиграла регулярный чемпионат и уступает в серии первого раунда со счётом 0-3. Упомянутый выше «Ванкувер»-2012 смог зацепить у «Лос-Анджелеса» одну гостевую победу и вылетел в пяти матчах, а «короли» в тот год стали обладателями Кубка Стэнли.



«Мы всё ещё играем во вторник. Мы всё ещё живы. Меня очень удивил тот факт, что за весь матч мы так и не получили ни одного большинства. Как быть с нашими лидерами, которые не набирают очков? Они здорово играли весь сезон. Теперь им нужно просто так же хорошо сыграть в матче номер четыре», — сказал после матча Джон Купер, но эти слова вряд ли кого-то могли убедить.



Красноречивей всего о положении дел в стане «Тампы» говорит поступок капитана южан Стивена Стэмкоса, который в конце третьего периода не сдержался, пойдя «неверной тропой Кучерова». Во время стычки, когда арбитры удерживали хоккеистов, Стэмкос ударил кулаком в лицо визави Нику Фолиньо, который в тот момент не мог ответить.

Видео можно посмотреть в «твиттере» Fox Sports Ohio.

«Я этого никогда не забуду», — пообещал Фолиньо.

Команды, выигрывавшие серию после счёта 0-3:



1942 — «Торонто Мэйпл Лифс»,

1975 — «Нью-Йорк Айлендерс»,

2010 — «Филадельфия Флайерз»,

2014 — «Лос-Анджелес Кингз».