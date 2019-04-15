Торторелла: Бобровский — хороший вратарь, без него не добиться успеха в плей-офф

Главный тренер «Коламбус Блю Джекетс» Джон Торторелла оценил игру голкипера команды Сергея Бобровского в третьем матче серии первого раунда плей-офф с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (3:1). В заключительном периоде россиянин отразил 17 бросков, всего на его счету 30 сейвов.

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«Это была тяжёлая игра для Боба. «Коламбус» хорошо оборонял свои владения в течение двух периодов, но затем соперник взвинтил темп. У нас очень хороший голкипер. Невозможно добраться до этой стадии сезона без хорошего вратаря, без него же не добиться успеха в плей-офф. На мой взгляд, Бобровский прекрасно проявил себя в тот момент, когда «Тампа» увеличила давление на наши ворота в третьем периоде», — приводит слова Тортореллы официальный сайт «мундиров».



«Блю Джекетс» ведут в серии со счётом 3-0. Четвёртый матч пройдёт в Коламбусе 17 апреля.

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