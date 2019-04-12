Лебрюн: никто не ставит на нынешний плей-офф больше, чем Бобровский

Известный североамериканский обозреватель Пьер Лебрюн поделился своим мнением об игре голкипера «Коламбус Блю Джекетс» Сергея Бобровского, за счёт которой «мундиры» одержали сенсационную победу в первом матче серии с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (4:3).

«После матча Джон Торторелла зашёл в раздевалку и искал Бобровского. Он хлопнул его по плечу и сказал что-то вроде «поздравляю с великолепной грёбаной игрой». Вратарь и тренер работают вместе уже много лет, и можно утверждать их испорченные отношения лежат в основе того, что Бобровский хочет уйти и стать свободным агентом. Не говоря уже о том, что это был тот самый стадион, когда Бобровский раньше времени ушёл в раздевалку после того как его заменили, что привело к отстранению на один матч. Добавьте к этому ситуацию с Панариным, все сделки по покупке игроков в дедлайн, и подумайте, что ощущали люди в руководстве «Коламбуса» при счёте 0:3. Ещё один гол — и Боба можно было бы менять, но этого не случилось.

В НХЛ мало игроков, которые бы ставили на нынешний плей-офф больше, чем Бобровский. Он наверняка будет искать семилетний контракт на максимальную сумму, и его выступление в этом плей-офф будет иметь особое значение, особенно на фоне предыдущих неудач. Как мне сказал один из помощников генменеджера, в этом бизнесе вратарь не может считаться классным, пока не обеспечит своей команде победу в плей-офф. Бобровский пока этого не сделал, но если сделает, то получит счастливый билет. Впереди для Сергея очень важные дни. В четверг он достал из раковины жемчужину, которой ему не хватало во всей его блестящей карьере», — отметил Лебрюн в колонке на портале The Athletic.