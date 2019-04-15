Кто выиграет второй матч финала Кубка Гагарина?

Сегодня, 15 апреля, в Москве будет сыгран второй матч финала Кубка Гагарина с участием ЦСКА и «Авангарда». Начало встречи — в 19:30 мск. Первый матч закончился победой «армейцев» со счётом 5:2, а нападающий Михаил Григоренко отметился хет-триком.



На пути к финальной серии подопечные Игоря Никитина прошли «Витязь» (4-0), московское «Динамо» (4-1) и СКА (4-3). Команда Боба Хартли в первом раунде выбила из борьбы обладателя Кубка Гагарина 2018 года — «Ак Барс» (4-0), после чего переиграла «Барыс» (4-1) и «Салават Юлаев» (4-2).



В регулярном чемпионате—2018/19 команды встречались дважды. Оба матча завершились победой «армейцев». В Балашихе они победили со счётом 4:2, а в Москве выиграли — 3:2.



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«Авангарду» нужно забыть веселье Востока. Что показал первый матч финала ЦСКА был хорош даже на минималках, но у «ястребов» есть все шансы.

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