Захаров — о работе в «Динамо» Мн: почва есть, надо разговаривать с руководством

Главный тренер «Юности» Михаил Захаров прокомментировал слухи о возможном назначении на пост главного тренера минского «Динамо».



«Руководителям «Динамо» надо этот вопрос задавать. Почва есть, конечно, но надо всё-таки с ними разговаривать. Хотелось бы мне возглавить команду? Почему нет? Интересно. Это был бы другой вызов, однозначно. Ставились задачи попадания только в плей-офф. Их просто пока нереально выполнить, потому что сегодня надо готовить хоккеистов. Нет хоккеистов.



Болельщики «Динамо» не очень тепло приветствовали это? От любви до ненависти один шаг. Значит, хотят, чтобы был такой, какой есть, результат, он их устраивает.



Я в «Динамо» провёл 12 сезонов. Просто болельщики этого не знают. 12 сезонов я отыграл в минском «Динамо». Это очень много. И в горе, и в радости был с командой. Ещё в том году там висела моя майка», — приводит слова Захарова «Страница хоккея Беларуси».

Фан-клуб минского «Динамо» выступил против назначения Захарова главным тренером