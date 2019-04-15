Центральное скаутское бюро Национальной хоккейной лиги опубликовало рейтинг фаворитов грядущего драфта из хоккеистов, выступающих в Северной Америке. Из россиян самое высокое место в рейтинге получил Егор Афанасьев (16). В топ-50 вошли ещё три россиянина.
1. Форвард Джек Хьюз (юниорская сборная США, программа USNTDP)
2. Защитник Боуэн Байрэм («Ванкувер», WHL)
3. Форвард Кирби Дак («Саскатун», WHL)
4. Форвард Алекс Таркотт (юниорская сборная США, программа USNTDP)
5. Форвард Дилан Казинс («Летбридж», WHL)
6. Форвард Тревор Зиграс (юниорская сборная США, программа USNTDP)
7. Форвард Артур Калиев («Гамильтон», OHL)
8. Форвард Коул Кауфилд (юниорская сборная США, программа USNTDP)
9. Форвард Мэттью Болди (юниорская сборная США, программа USNTDP)
10. Форвард Пайтон Кребс («Кутеней», WHL)
Драфт НХЛ: Хьюз возглавил рейтинг среди хоккеистов из Северной Америки