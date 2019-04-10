Везучие «черти». Хьюз может уйти в «Нью-Джерси», а Подколзин — в «Колорадо»

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В Национальной хоккейной лиге состоялась драфт-лотерея, итоги которой стали весьма неожиданными для многих болельщиков и специалистов.

Что такое драфт-лотерея?

Это специальная взвешенная система, которая используется для определения первых 15 выборов на предстоящем драфте новичков НХЛ — то есть в ней участвуют все клубы, не попавшие в плей-офф. Однако эта цифра не учитывает разнообразные обмены, которые осуществляли команды, и в лотерее-2019 не примет участия худший клуб регулярки — «Оттава Сенаторз».



Базовый порядок выбора лучших новобранцев определяется на основе результатов завершившегося сезона, и команде с наиболее слабыми показателями отдаётся предпочтение. Смысл простой — это делается для выравнивания соотношения сил в лиге и повышения конкуренции. Но напрямую вручать первый выбор худшему клубу лига опасается из-за соблазна сознательного «слива» в конце регулярного чемпионата, поэтому была придумана хитрая лотерея, чтобы многие весенние матчи сохраняли спортивную интригу. Худшая команда сезона всё равно сохраняет самые высокие шансы на общий первый номер, но и у остальных есть вероятность его заполучить.

Шансы команд заполучить первый выбор на драфте-2019:



1. «Колорадо» (обмен с «Оттавой») — 18,5%

2. «Лос-Анджелес» — 13,5%

3. «Нью-Джерси» — 11,5%

4. «Детройт» — 9,5%

5. «Баффало» — 8,5%

6. «Рейнджерс» — 7,5%

7. «Эдмонтон» — 6,5%

8. «Анахайм» — 6,0%

9. «Ванкувер» — 5,0%

10. «Филадельфия» — 3,5%

11. «Миннесота» — 3,0%

12. «Чикаго» — 2,5%

13. «Флорида» — 2,0%

14. «Аризона» — 1,5%

15. «Монреаль» — 1,0%

Всего в лотерее будет три захода: в первом определяется обладатель первого общего выбора, во втором — второго, в третьем — третьего. Те, кто не выиграл в первом розыгрыше, получают пропорционально увеличенные шансы на победу во втором или третьем. Те 12 команд, которым в лотерее ничего не достанется, получат сеяные драфт-пики начиная с 4-го (в обратной зависимости от количества набранных в сезоне очков).



Стоит добавить, что правила драфт-лотереи неоднократно менялись, а сама лотерея была внедрена в 1995 году, когда НХЛ заподозрила «Оттаву Сенаторз» в умышленных поражениях в конце чемпионата — цена вопроса была в новичке по имени Александр Дэгл, который тогда казался новой суперзвездой, но ожиданий не оправдал. До 2015 года шансы худшего клуба сезона на первый драфт-пик составляли 25%, затем понизились до 20% и 18%.

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В прошлом сезоне всё прошло без больших неожиданностей — первый выбор достался последней команде регулярки «Баффало», которая выбрала защитника Расмуса Далина. А вот судьба второго и третьего пиков была изменена: «Каролине» подфартило сменить 11-й выбор на второй, что дало возможность выбрать Андрея Свечникова; «Монреаль» поднялся с пятой строчки на третью и взял Еспери Котканиеми.



Сюрпризы в лотерее бывали и ранее. Стоит вспомнить, что «Вашингтон» отнюдь не был фаворитом в 2004 году, когда на драфт выходил Александр Овечкин — «столичные» вытянули счастливый билет, имея лишь третью по величине вероятность. В 2015 году «Эдмонтон» за счёт лотереи поднялся с третьей позиции на первую и взял Коннора Макдэвида, а в 2001-м аналогично повысила свои шансы «Атланта», которой достался Илья Ковальчук.

Как «Оттава» потеряла первый драфт-пик?

Для болельщиков «Сенаторз» эта история до сих пор отливается горючими слезами. В ноябре 2017 года «Оттава» обменяла в «Колорадо» нападающего Мэтта Дюшейна и первый раунд драфта. При этом «сенаторы» могли выбирать по срокам: отдать «лавинам» драфт-пик в 2018 году или в 2019-м. В прошлом сезоне было решено оставить выбор за собой, и под общим четвёртым номером «Оттава» задрафтовала форварда Брэйди Ткачука.



Однако минувший сезон оказался для команды из столицы Канады очень неудачным, и сейчас руководство клуба очень жалеет, что проявило жадность год назад. «Оттава» продолжает расплачиваться за уход Дюшейна, которого ни в «Сенаторз», ни в «Колорадо» уже нет, а «Эвеланш» получил отличный шанс усилить состав кем-то из элитных новобранцев.

Хьюз, Какко или Подколзин?

Главных героев на предстоящей ярмарке талантов будет двое — за них боссы клубов и будут биться. Почти на протяжении всего сезона основным претендентом на общий первый номер считался лидер североамериканского рейтинга новичков нападающий Джек Хьюз (12 голов и 36 передач в 24 матчах, рекорд NTDP). Хьюза, как это принято у североамериканских обозревателей, активно сравнивали с другими недавними молодыми героями — Остоном Мэттьюсом и Коннором Макдэвидом, называя его будущим героем франшизы.

Видео можно посмотреть в YouTube.

На финише сезона его по рейтингу практически догнал финский крайний форвард Каапо Какко, который, по оценке некоторых экспертов, может стать даже более предпочтительным выбором. Какко — обладатель золота ЮЧМ и МЧМ, а в минувшем сезоне 18-летний нападающий набрал 38 очков в 45 матчах за финский ТПС.



Третьим в рейтинге (версия ISS) одно время шёл россиянин Василий Подколзин, но в апрельском выпуске опустился на четвёртую строчку, пропустив канадского защитника Байрама Боуэна.

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Везучий «Нью-Джерси»

Победителем драфт-лотереи неожиданно стал «Нью-Джерси Дэвилз», чьи шансы на успех были лишь третьими. Для «дьяволов» это вторая победа в лотерее за три последних года: в 2017-м «Нью-Джерси» также стал победителем и выбрал швейцарского форварда Нико Хишира. «Это важнейший день для «дьяволов». Мы нуждались в хорошем талантливом игроке, и для нас огромная честь иметь возможность первого выбора», — сказал генеральный менеджер клуба Рэй Шеро.



«Колорадо», который был фаворитом, в итоге стал лишь четвёртым, и если нынешний рейтинг новичков сохранится, то именно клуб из Денвера можно считать главным претендентом на Подколзина. «Рейнджеры» поднялись с 6-го места на 2-е, а «Чикаго» — с 12-го на 3-е.

«Летом я катался со звездой НХЛ Тейлором Холлом. Это отличный парень. Для меня было бы честью однажды сыграть за «Нью-Джерси», — очень дипломатично прокомментировал итоги лотереи Джек Хьюз.



«Вот все говорят про 92 гола Гретцки или 10 очков в одном матче от Дэррилла Ситтлера, приводя их в качестве рекордов, которые никто никогда не побьёт. А как насчёт 5 побед в драфт-лотереях за 9 лет? В двух разных эрах? Этот рекорд точно будет держаться вечно», — отреагировал в своём «твиттере» Тейлор Холл. Команды, в которых он играл, действительно выигрывали лотерею так часто.

«Именно поэтому мы никогда и не хотели обменивать Холла. Все знают, что это хоккейный гуру лотерей», — со смехом прокомментировал Рэй Шеро.