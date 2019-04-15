Медведев – о 0-2: тем веселее «Авангарду» будет выкарабкиваться

Защитник «Авангарда» Евгений Медведев поделился впечатлениями от поражения во втором матче финальной серии Кубка Гагарина с ЦСКА (0:3, 0-2 в серии).



«Что с командой? Да ничего страшного. Тем веселее выкарабкиваться будет из этой ситуации. С 0-2 почти невозможно отыграться? Давайте не будем прогнозировать.



Сегодня игра такая шла до гола. Второй и третий в пустые ворота пропустили. Пытались отыграться, но не получилось. Те, кто разбираются в хоккее, понимают, что примерно одинаковые стили. Игра идёт до ошибки. Не идёт у нас. Здорово вратарь у них играет. Будем готовиться к домашним играм.



Нам кажется, что у нас с добиваниями проблема. Будем пробовать», — передаёт слова Медведева корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Фатальное невезение «Авангарда». Исход матча решил невероятный отскок Домашние стены помогли ЦСКА. «Армейцы» сделали ещё один шаг к заветной мечте.