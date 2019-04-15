Фатальное невезение «Авангарда». Исход матча решил невероятный отскок

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ЦСКА – «Авангард» – 3:0, обзор второго матча финала Кубка Гагарина 2019

ЦСКА – «Авангард» – 3:0
Павел Панышев
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
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Хоккей / КХЛ

Долой скандалы!

Под таким лозунгом хотелось провести второй матч серии финала Кубка Гагарина между ЦСКА и «Авангардом». Если честно, то все эти разговоры о судействе, об отстранении экспертов и комментаторов от работы, о всех прочих теориях заговора хочется оставить в прошлом. На наших глазах разыгрывается главный трофей КХЛ, так что все подковёрные игры и прочие пустые разговоры пора забыть.

Что было реально интересно? К примеру, вернётся ли в состав хозяев капитан Сергей Андронов, пропустивший первый матч финала из-за микротравмы. Причём, изначально Игорь Никитин про всяческие травмы умалчивал, отделываясь общими фразами об усталости. Но, как оказалось, у Андронова всё же было повреждение.

Повышенный интерес вызывали и тройки «Авангарда». Например, в прошлой встрече не приняли участие Макс Тальбо и Семён Кошелев, вместо них играли Тейлор Бек и Кирилл Петров. Чем Боб Хартли собирался удивить болельщиков и специалистов на сей раз? Вряд ли стоило ожидать серьёзных изменений.

Серии ЦСКА – «Авангард» не нужны скандалы. Люди ждут крутого хоккея!
Ошибаются судьи, игроки, тренеры. Хочется призвать к максимальной концентрации все стороны.

Андронов впечатал в борт Емелина

В результате в состав хозяев вернулись Андронов и Мамин, заменившие Грега Скотта и Александра Попова. В воротах ожидаемо появился Илья Сорокин. В воротах «Авангарда» вновь сыграл Игорь Бобков, не доигравший прошлую встречу. Нападающего Кирилла Петрова заменил Семён Кошелев. В остальном же обошлось без изменений.

Первый период, откровенно говоря, не впечатлил. ЦСКА привычно наседал, «Авангард» отбивался и периодически устраивал неплохие вылазки на ворота Сорокина. Порой, кстати, получалось неплохо.

Что можно вспомнить? Пожалуй, жёсткий силовой приём вернувшегося в строй Сергея Андронова против защитника гостей Алексея Емелина. Андронов буквально впечатал оппонента в борт. Емелин сперва прилёг на лёд, но затем встал, решив не симулировать страшную травму. Но свои две минуты капитан ЦСКА, конечно, заслужил. Однако реализовать лишнего омичи не сумели.

КХЛ - плей-офф. Финал Чемпионата. 2-й матч
15 апреля 2019, понедельник. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
3 : 0
0:0, 0:0, 3:0
Авангард
Омск
1:0 – Окулов (Шалунов) – 53:10 (5x5), 2:0 – Григоренко (Капризов) – 58:22 (en), 3:0 – Андронов (Робинсон) – 59:09 (en)

Как не забил Телегин?

Второй период начался с опаснейшего выхода два в одного. Светлаков отдавал пас-конфетку на Телегина, Иван убрал шайбу под неудобную руку, но невообразимым образом не попал в ворота. Буквально сразу же хозяева схлопотали удаление – две минуты выписали Дальбеку. Снова обошлось без голов.

Вообще же за всю вторую двадцатиминутку хозяева лишь четыре раза бросили в створ ворот. Работы у Игоря Бобкова, откровенно говоря, не было. В свою очередь Омск атаковал владения Ильи Сорокина 14 раз. Но в глаза столь большое преимущество «ястребов» не бросалось.

Привычно старался забить Григоренко, имевший несколько неплохих моментов. Бросал от синей линии Емелин, был шанс и у Емелина. Шайба упорно не шла ни в ворота Сорокина, ни в ворота Бобкова. Кстати, у Телегина, помимо первого голевого момента, был и второй, но мастерства Ивану откровенно не хватает. Всё-таки Телегин – чекер, игрок-разрушитель. Забивает муж Пелагеи редко.

Удача повернулось лицом к Окулову

Третий период начался с атак «Авангарда». Команда Боба Хартли продолжала активно искать ключи к воротам Ильи Сорокина. Неплохой момент имели гости. Михеев на дальней штанге замыкал прострел партнёра, но Сорокин в шпагате остановил шайбу.

Болельщики на трибунах начинали скучать, им хотелось увидеть голы, а не скукоту на льду. Команды же по понятным причинам осторожничали. Цена ошибки была слишком высока.

В таком матче кому-то должно было повезти. И повезло хозяевам. Окулов хлёстко с кистей бросил с ползоны и попал в перекладину. От неё шайба невероятным образом отскочила в спину Бобкову, а затем закатилась за ленточку.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Омск бросился отыгрываться, но в итоге дважды пропустил в пустые ворота. Григоренко забил в третьей встрече подряд, затем отличился Андронов. Счёт в серии между ЦСКА и «Авангардом» стал 2-0 в пользу команды Игоря Никитина. Коллективы переезжают в Балашиху.

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