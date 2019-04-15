Фатальное невезение «Авангарда». Исход матча решил невероятный отскок

Долой скандалы!

Под таким лозунгом хотелось провести второй матч серии финала Кубка Гагарина между ЦСКА и «Авангардом». Если честно, то все эти разговоры о судействе, об отстранении экспертов и комментаторов от работы, о всех прочих теориях заговора хочется оставить в прошлом. На наших глазах разыгрывается главный трофей КХЛ, так что все подковёрные игры и прочие пустые разговоры пора забыть.

Что было реально интересно? К примеру, вернётся ли в состав хозяев капитан Сергей Андронов, пропустивший первый матч финала из-за микротравмы. Причём, изначально Игорь Никитин про всяческие травмы умалчивал, отделываясь общими фразами об усталости. Но, как оказалось, у Андронова всё же было повреждение.

Повышенный интерес вызывали и тройки «Авангарда». Например, в прошлой встрече не приняли участие Макс Тальбо и Семён Кошелев, вместо них играли Тейлор Бек и Кирилл Петров. Чем Боб Хартли собирался удивить болельщиков и специалистов на сей раз? Вряд ли стоило ожидать серьёзных изменений.

Серии ЦСКА – «Авангард» не нужны скандалы. Люди ждут крутого хоккея! Ошибаются судьи, игроки, тренеры. Хочется призвать к максимальной концентрации все стороны.

Андронов впечатал в борт Емелина

В результате в состав хозяев вернулись Андронов и Мамин, заменившие Грега Скотта и Александра Попова. В воротах ожидаемо появился Илья Сорокин. В воротах «Авангарда» вновь сыграл Игорь Бобков, не доигравший прошлую встречу. Нападающего Кирилла Петрова заменил Семён Кошелев. В остальном же обошлось без изменений.

Первый период, откровенно говоря, не впечатлил. ЦСКА привычно наседал, «Авангард» отбивался и периодически устраивал неплохие вылазки на ворота Сорокина. Порой, кстати, получалось неплохо.

Что можно вспомнить? Пожалуй, жёсткий силовой приём вернувшегося в строй Сергея Андронова против защитника гостей Алексея Емелина. Андронов буквально впечатал оппонента в борт. Емелин сперва прилёг на лёд, но затем встал, решив не симулировать страшную травму. Но свои две минуты капитан ЦСКА, конечно, заслужил. Однако реализовать лишнего омичи не сумели.

Как не забил Телегин?

Второй период начался с опаснейшего выхода два в одного. Светлаков отдавал пас-конфетку на Телегина, Иван убрал шайбу под неудобную руку, но невообразимым образом не попал в ворота. Буквально сразу же хозяева схлопотали удаление – две минуты выписали Дальбеку. Снова обошлось без голов.

Вообще же за всю вторую двадцатиминутку хозяева лишь четыре раза бросили в створ ворот. Работы у Игоря Бобкова, откровенно говоря, не было. В свою очередь Омск атаковал владения Ильи Сорокина 14 раз. Но в глаза столь большое преимущество «ястребов» не бросалось.

Привычно старался забить Григоренко, имевший несколько неплохих моментов. Бросал от синей линии Емелин, был шанс и у Емелина. Шайба упорно не шла ни в ворота Сорокина, ни в ворота Бобкова. Кстати, у Телегина, помимо первого голевого момента, был и второй, но мастерства Ивану откровенно не хватает. Всё-таки Телегин – чекер, игрок-разрушитель. Забивает муж Пелагеи редко.

Удача повернулось лицом к Окулову

Третий период начался с атак «Авангарда». Команда Боба Хартли продолжала активно искать ключи к воротам Ильи Сорокина. Неплохой момент имели гости. Михеев на дальней штанге замыкал прострел партнёра, но Сорокин в шпагате остановил шайбу.

Болельщики на трибунах начинали скучать, им хотелось увидеть голы, а не скукоту на льду. Команды же по понятным причинам осторожничали. Цена ошибки была слишком высока.

В таком матче кому-то должно было повезти. И повезло хозяевам. Окулов хлёстко с кистей бросил с ползоны и попал в перекладину. От неё шайба невероятным образом отскочила в спину Бобкову, а затем закатилась за ленточку.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Омск бросился отыгрываться, но в итоге дважды пропустил в пустые ворота. Григоренко забил в третьей встрече подряд, затем отличился Андронов. Счёт в серии между ЦСКА и «Авангардом» стал 2-0 в пользу команды Игоря Никитина. Коллективы переезжают в Балашиху.