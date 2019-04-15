Юниорская сборная России проиграла Канаде в товарищеском матче накануне ЧМ

Юниорская сборная России U18 проиграла Канаде в товарищеском матче накануне старта чемпионата мира, встреча завершилась со счётом 4:5.



Уже на третьей минуте матча счет был открыт, это сделал форвард канадцев Брэйден Трэйси. В середине периода капитан нашей сборной Василий Подколзин резким броском изменил цифры на видео-кубе на 1:1. В ходе второго периода соперник вновь вышел вперед благодаря шайбе Дилана Холлоуэя. Другой Дилан, Казинс, упрочил преимущество своей команды на 31-ой минуте игры. Он же реализовал штрафной бросок незадолго до сирены на второй перерыв.



Перед стартом третьего периода Ярослава Аскарова в воротах сборной сменил Всеволод Скотников. Форвард Егор Спиридонов сократил отставание до двух шайб, добив шайбу в ворота Тэйлора Готье после броска Василия Подколзина. Следом Марат Хуснутдинов протолкнул шайбу мимо вратаря канадцев, однако Холлоуэй снова вернул разницу в две шайбы.



Давление на ворота соперника продолжилось — за полторы минуты до конца вратарь Скотников уступил место на льду дополнительному полевому игроку. Это принесло успех: Родион Амиров реализовал большинство. Последние секунды сборная провела в атаке, но этого не хватило для того, чтобы перевести игру в овертайм.



