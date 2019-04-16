«Каролина» — «Вашингтон»: Овечкин нокаутировал Свечникова

В третьем матче серии первого раунда плей-офф «Каролина Харрикенйз» принимает «Вашингтон Кэпиталз». После первого периода «ураганы» впереди со счётом 1:0, отличился Уоррен Фёгеле. В середине игрового отрезка произошла драка между капитаном гостей Александром Овечкиным и новичком хозяев Андреем Свчениковым.

Вспыхнула стычка, которая завершилась дракой. Сбросивший первым краги Овечкин уложил соотечественника на лёд. Свечников смог подняться только с помощью медицинского персонала и партнёров.

Посмотреть видео можно в YouTube на официальном сайте лиги.

Отметим, что во втором матче серии (4:3, ОТ) Овечкин применил эффектный силовой приём против Свечникова. В двух матчах на счету Александра 3 (1+2) очка, у Андрея также 3 (2+1) балла за результативность.

«Вашингтон» ведёт в серии со счётом 2-0.