Овечкин эффектным силовым приёмом сокрушил Свечникова

«Вашингтон Кэпиталз» победил «Каролину Харрикейнз» во втором матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги. Встреча прошла на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне и закончилась со счётом 4:3 ОТ в пользу хозяев.

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По ходу матча капитан «Вашингтона» Александр Овечкин применил эффектный силовой приём против российского нападающего «Харрикейнз» Андрея Свечникова.

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Также в этом матче Овечкин сделал две результативные передачи, заработал показатель полезности «+2» и 2 минуты штрафа и четырежды бросил в створ за 21.12. Свечников сделал голевой пас и провёл 3 силовых приёма.

«Кэпиталз» повели в серии 2-0. Следующий матч состоится в Каролине 16 апреля, начало – в 02:00 мск.

