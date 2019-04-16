Джо Торнтона дисквалифицировали на одну игру

Нападающий клуба НХЛ «Сан-Хосе Шаркс» Джо Торнтон дисквалифицирован на одну игру, сообщается в «твиттере» департамента безопасности игроков лиги. Напомним, в третьем матче серии с «Вегас Голден Найтс (3:6) он нанёс удар в голову Томашу Носеку. Во время игры арбитры наказали Торнтона двухминутным штрафом. Носек смог вернуться в игру и провел восемь смен в третьем периоде.

«Золотые рыцари» ведут в серии со счётом 2-1. Следующий матч состоится в Вегасе завтра, 17 апреля.

Ранее департамент безопасности игроков лиги дисквалифицировал до конца первого раунда плей-офф нападающего «Торонето Мэйпл Лифс» Назема Кадри. Во втором матче серии с «Бостон Брюинз» он был удалён до конца встречи за удар нападающего «Бостона» Джейка Дебраска клюшкой. Это произошло за шесть минут до конца третьего периода, сразу после силового приёма Дебраска на Патрике Марло.