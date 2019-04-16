Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Кейл Макар в дебютном матче в НХЛ стал автором исторического достижения

Кейл Макар в дебютном матче в НХЛ стал автором исторического достижения
Хоккей / НХЛ

В третьем матче серии первого раунда плей-офф НХЛ «Колорадо Эвеланш» дома разгромил «Калгари Флэймз» — 6:2.

Новичок «Колорадо» Кейл Макар отметился заброшенной шайбой. 20-летний канадец стал первым защитником в истории, дебютировавшим в НХЛ и забившим гол в матче плей-офф одновременно. При этом шайба Макара стала победной в матче.

Макар был выбран под четвёртым номером на драфте-2017. Последние два сезона он провёл в составе команды университета Массачусетса и в 2019 году вывел команду в чемпионский матч NCAA, в котором победу со счётом 3:0 одержала команда университета Миннесоты.

Уроженец Калгари стал обладателем приза Хоби Бэйкера 2019 года как лучший игрок NCAA, набрав 49 (16+33) очков в 41 матче и став самым результативным защитником.

Кейл Макар забил в дебютном матче за «Колорадо»
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент