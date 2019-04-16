Кейл Макар в дебютном матче в НХЛ стал автором исторического достижения

В третьем матче серии первого раунда плей-офф НХЛ «Колорадо Эвеланш» дома разгромил «Калгари Флэймз» — 6:2.

Новичок «Колорадо» Кейл Макар отметился заброшенной шайбой. 20-летний канадец стал первым защитником в истории, дебютировавшим в НХЛ и забившим гол в матче плей-офф одновременно. При этом шайба Макара стала победной в матче.

Макар был выбран под четвёртым номером на драфте-2017. Последние два сезона он провёл в составе команды университета Массачусетса и в 2019 году вывел команду в чемпионский матч NCAA, в котором победу со счётом 3:0 одержала команда университета Миннесоты.



Уроженец Калгари стал обладателем приза Хоби Бэйкера 2019 года как лучший игрок NCAA, набрав 49 (16+33) очков в 41 матче и став самым результативным защитником.