Быков: когда Свечников увидел, с кем зацепился, наверное, пожалел

Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков прокомментировал драку между капитаном «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным и форвардом “Каролины Харрикейнз” Андреем Свечниковым.

«Для меня это оказалось сюрпризом, что молодой парень, наш русский игрок вдруг зацепился с Александром. Это показывает, что он неравнодушен к результату и был эмоционально заряжен на борьбу. Потом, видимо, уже когда увидел, с кем зацепился, наверное, пожалел. Всякое бывает. Надеюсь только, что это не будет серьёзно угрожать здоровью, там удары-то были серьёзные. Он получил прямой удар, ещё и упал. Надеюсь, обойдётся испугом.

Сложно судить, кто предложил и начал. Если так случилось, значит, оба были готовы к таким событиям. Жизнь покажет, станет ли это уроком для Свечникова. Это эмоциональный вид спорта, никто не хочет уступать», — сказал Быков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Кузнецовой.

UFC в «Твиттере» прокомментировала бой Овечкина и Свечникова