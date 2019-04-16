Ярославский «Локомотив» – обладатель молодёжного кубка UTLC Ice Cup 2019

В Нур-Султане завершились матчи первого молодёжного международного кубка UTLC Ice Cup 2019, в котором выступили клубы — участники Континентальной хоккейной лиги – казахский «Барыс», российские СКА и «Локомотив» из Ярославля, словацкий «Слован», минское «Динамо» и китайский клуб «Куньлунь Ред Стар».



На протяжении недели на «Барыс Арене», готовящейся через полторы недели принять матчи чемпионата мира по хоккею среди мужских команд группы А первого дивизиона, кипели нешуточные страсти. По итогам матчей группового этапа пару полуфиналистов составили СКА и минское «Динамо», а также ярославский «Локомотив» и «Барыс». И если питерский клуб особых проблем в матче со сверстниками из Беларуси не испытал, одержав победу – 8:2, то хозяева, поддерживаемые местной публикой, оказали серьезное сопротивление железнодорожникам из Ярославля, уступив с минимальным счетом – 2:3. Встречи же за бронзовые и золотые награды бескомпромиссными не получились. «Барыс» в матче за третье место не оставил шансов динамовцам из Минска – 5:1, а в борьбе за золото «Локомотив» уверенно переиграл СКА – 9:3.



Одним из спортивных гостей турнира, наряду с игроками «Барыса» Брэндоном Боченски и Максимом Семёновым, стал двукратный чемпион России, победитель Евролиги и обладатель Суперкубка Европы Александр Корешков. «Это первый молодёжный турнир такого уровня на казахской земле. Он показал зрительский интерес, ведь прямые трансляции шли на центральном телевидении, а также тот факт, что хоккей развивается не только в европейских странах. Сегодня к ним присоединяется уже и Азия. Так приз за лучшую заброшенную шайбу на этом турнире получил нападающий китайского клуба «Куньлунь». Это значит, что у Кубка UTLC Ice Cup большое будущее, как и тех ребят, что приняли участие в его первом розыгрыше. Как хоккеист, я хочу выразить слова благодарности организаторам и спонсорам турнира и пожелать его дальнейшего развития», — сказал Корешков.



Уже в августе под лозунгом Young Eurasian Stars в Черкизово будет разыгран третий по счету футбольный кубок UTLCCup для футболистов до 15 лет. Его гостями станут европейские гранды – «Барселона», «Боруссия», «Интер» и «Лион», а также команды из Японии, Китая, Казахстана, Беларуси и России.