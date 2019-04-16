Коробов: хочется найти работу, на ЧМ нужно себя показать

Защитник сборной Беларуси Дмитрий Коробов поделился ожиданиями от чемпионата мира по хоккею 2019 года. Напомним, Беларусь вылетела из элиты и будет играть в первом дивизионе.



«Хватит ли трёх товарищеских матчей для подготовки? Это надо у тренерского штаба спрашивать. Они так решили, значит, так надо. Всё делается для того, чтобы мы подошли к чемпионату мира в отличной форме.



Ростер ещё неизвестен, но все работают. У каждого есть шанс. Будем доказывать. Кто попадёт, тот, значит, и лучший на данный момент. А в Казахстан едем, чтобы выходить в элиту. Только с такой мыслью.



Для меня это возможность найти клуб? Ну да, на чемпионате мира показываешь себя командам. Хочется найти работу, надеюсь, что найдём», — передаёт слова Коробова «Страница хоккея Беларуси».