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Коробов: хочется найти работу, на ЧМ нужно себя показать

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Коробов: хочется найти работу, на ЧМ нужно себя показать
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019

Защитник сборной Беларуси Дмитрий Коробов поделился ожиданиями от чемпионата мира по хоккею 2019 года. Напомним, Беларусь вылетела из элиты и будет играть в первом дивизионе.

«Хватит ли трёх товарищеских матчей для подготовки? Это надо у тренерского штаба спрашивать. Они так решили, значит, так надо. Всё делается для того, чтобы мы подошли к чемпионату мира в отличной форме.

Ростер ещё неизвестен, но все работают. У каждого есть шанс. Будем доказывать. Кто попадёт, тот, значит, и лучший на данный момент. А в Казахстан едем, чтобы выходить в элиту. Только с такой мыслью.

Для меня это возможность найти клуб? Ну да, на чемпионате мира показываешь себя командам. Хочется найти работу, надеюсь, что найдём», — передаёт слова Коробова «Страница хоккея Беларуси».

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