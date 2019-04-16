Тренер «Колорадо» — о дебюте Макара: он был хорош, мастерство на уровне

Главный тренер клуба НХЛ «Колорадо Эвеланш» Джаред Беднар поделился мнением об удачном дебюте в НХЛ защитника Кейла Макара, отметившегося голом в ворота «Калгари Флэймз» (6:2).



«Макар был хорош, с первых же минут он был вовлечен в игру. Он выглядел спокойным и уверенным в себе. Конечно, ему удалось здорово подключиться к атаке и забить, но ему воздалось по заслугам. А после этого он еще классно сыграл в своей зоне, когда соперник вышел „два в одного“, и один из них был свободен у ворот. Но он опустил клюшку, прервал передачу, а потом еще и заблокировал бросок. Мне он понравился. Он использует свои ноги, его исполнительское мастерство на уровне. Он был хорош весь вечер», — цитирует тренера официальный сайт лиги.



Кейл Макар в дебютном матче в НХЛ стал автором исторического достижения