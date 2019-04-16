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Жайлауов: как бы не закончить с хоккеем после ЧМ

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Жайлауов: как бы не закончить с хоккеем после ЧМ
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019

Нападающий сборной Казахстана Талгат Жайлауов поделился ожиданиями от чемпионата мира по хоккею 2019 года. Напомним, Казахстан выступит в первом дивизионе.

«Весь сезон провёл в родном Усть-Каменогорске. Чувствую себя великолепно, готовлюсь к чемпионату мира. Тренер сказал, что я приехал по своей инициативе? Это шутка с его стороны, наверное. Был звонок, был вызов, и я здесь. Самостоятельно не мог сюда прийти, не дворовая же команда.

Конец сезона — не такие нагрузки, как на предсезонке и в начале сезона. Физические упражнения, которые даются, раньше выполняли. Терпим, работаем, готовимся.

Планы на следующий сезон? Как бы не закончить с хоккеем. Посмотрим. Давайте чемпионат мира сыграем, а там видно будет», — цитирует форварда Sports.kz.

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