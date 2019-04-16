Жайлауов: как бы не закончить с хоккеем после ЧМ

Нападающий сборной Казахстана Талгат Жайлауов поделился ожиданиями от чемпионата мира по хоккею 2019 года. Напомним, Казахстан выступит в первом дивизионе.



«Весь сезон провёл в родном Усть-Каменогорске. Чувствую себя великолепно, готовлюсь к чемпионату мира. Тренер сказал, что я приехал по своей инициативе? Это шутка с его стороны, наверное. Был звонок, был вызов, и я здесь. Самостоятельно не мог сюда прийти, не дворовая же команда.



Конец сезона — не такие нагрузки, как на предсезонке и в начале сезона. Физические упражнения, которые даются, раньше выполняли. Терпим, работаем, готовимся.



Планы на следующий сезон? Как бы не закончить с хоккеем. Посмотрим. Давайте чемпионат мира сыграем, а там видно будет», — цитирует форварда Sports.kz.