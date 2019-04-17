Яркое рукопожатие Панарина и Кучерова после завершения серии

«Коламбус Блю Джекетс» победил «Тампа-Бэй Лайтнинг» в четвёртом матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги. Встреча прошла на стадионе «Нейшнвайд-Арена» в Коламбусе и закончилась с разгромным счётом 7:3 (2:1, 2:2, 3:0) в пользу хозяев.

После завершения серии состоялось традиционное рукопожатие игроков команд, в том числе российских хоккеистов — Артемия Панарина («Коламбус Блю Джекетс») и Никиты Кучерова («Тампа-Бэй Лайтнинг»).

Видео также доступно в «Твиттере».

Команда Джона Тортореллы выиграла серию со счётом 4-0, выбив обладателей Президентского кубка из розыгрыша Кубка Стэнли. Впервые в своей истории «Блю Джекетс» смогли выиграть серию плей-офф.

Календарь Кубка Стэнли — 2019