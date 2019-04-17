«Твиттер» «Ак Барса» — «Тампе»: мы знаем, что вы чувствуете

Пресс-служба «Тампа-Бэй Лайтнинг» в «твиттере» прокомментировала поражение в первом раунде плей-офф с «Коламбус Блю Джекетс» (0-4).

«У нас нет слов. И мы знаем, что вы не хотите их слышать. Мы понимаем ваш гнев, ваше разочарование и грусть. Всё, что вы чувствуете, мы принимаем. Это совсем не тот конец сезона, который мы представляли и к которому мы стремились. Спасибо вам, что были вместе с нами», — гласит сообщение в «Твиттере».

На пост «молний» отреагировала пресс-служба «Ак Барса», написав ответ «Тампе».

«Мы знаем это чувство», — гласит сообщение казанцев.

В этом сезоне «Ак Барс» проиграл «Авангарду» (0-4) в первом раунде плей-офф КХЛ.

«Лайтнинг» стали первыми в истории обладателями «Президентс Трофи» (победителями регулярного чемпионата НХЛ), вылетевшими из стартового раунда плей-офф всухую. В минувшей регулярке «Тампа» стала второй командой в истории НХЛ, которой удалось одержать за сезон 62 победы. «Молнии» повторили достижение «Детройт Ред Уингз» сезона-1995/96.