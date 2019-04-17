Торторелла: я очень рад за Бобровского

Главный тренер «Коламбус Блю Джекетс» Джон Торторелла после победы в четвёртом матче серии плей-офф с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (7:3, 4-0) поделился мнением об игре Сергея Бобровского.

«Бобровский? Я очень рад за него. Может быть, самым важным моментом во всей серии был сейв, который Бобровский сделал при счёте 0:3 в начале второго периода первого матча от Никиты Кучерова. А потом Фолиньо забросил нашу первую шайбу, и мы начали погоню. Сегодня же то, что Бобровский творил в третьем периоде, — это фантастика. Во втором периоде „Тампу“ удержал в игре её вратарь Василевский, в третьем же то же самое сделал наш», — цитирует Тортореллу официальный сайт НХЛ.

Команда Джона Тортореллы выбила обладателей Президентского кубка из розыгрыша Кубка Стэнли. Впервые в истории «жакеты» смогли выиграть серию плей-офф. До этого «Блю Джекетс» четыре раза вылетали в первом раунде.