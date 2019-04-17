Стали известны три звезды дня в НХЛ

Национальная хоккейная лига на официальном сайте назвала трёх лучших игроков прошедшего дня. Российские хоккеисты отмечены не были.

Главной звездой признан нападающий «Вегас Голден Найтс» Макс Пасиоретти, забросивший две шайбы и сделавший две результативные передачи в матче с «Сан-Хосе Шаркс» (5:0, 3-1).

Второй звездой стал форвард «Коламбус Блю Джекетс» Пьер-Люк Дюбуа, забросивший шайбу и сделавший две голевые передачу в игре с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (7:3, 4-0). Подопечные Джона Тортореллы выиграли первую серию плей-офф в клубной истории.

Замкнул тройку лучших нападающий «Виннипег Джетс» Кайл Коннор, набравший 2 (1+1) очка в игре с «Сент-Луис Блюз» (2:1 ОТ, 2-2). Американский форвард отметился заброшенной шайбой в овертайме.