Кросби — о вылете «Питтсбурга» из плей-офф: я должен был сыграть лучше

Капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби прокомментировал поражение в четвёртом матче серии первого раунда Кубка Стэнли с «Нью-Йорк Айлендерс» (1:3, 0-4).

Статистика Сидни Кросби в плей-офф НХЛ-2019

«У меня не было достаточно времени, чтобы переварить то, что случилось. Мы хорошо думали о своей игре, подходя к плей-офф. У нас получился жёсткий старт, но мы всё равно думали, что у нас есть шанс, когда возвращались домой. Лично я должен был сыграть лучше, найти возможность набирать очки и помочь команде отыскать путь к победе», – цитирует Кросби официальный сайт НХЛ.

Заброшенными шайбами в составе победителей в четвёртом матче серии отметились: Джордан Эберле, Брок Нельсон и Джош Бейли. Голкипер «Айлендерс» Робин Ленер отразил 32 броска из 33. Единственный гол в составе «Питтсбурга» забросил Джейк Гюнцель.