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Кросби: сегодня буду смотреть матчи плей-офф по телевизору, это прекрасное время

Кросби: сегодня буду смотреть матчи плей-офф по телевизору, это прекрасное время
Хоккей / НХЛ

Нападающий клуба НХЛ «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби поделился мнением о неудачном ходе противостояния с «Нью-Йорк Айлендерс» (0-3 в серии) в первом раунде плей-офф.

«Вряд ли кто-то хотел бы оказаться со счётом 0-3 в серии, но я хочу быть частью команды, которая выберется из подобного положения.

Всё сводится к грамотному контролю шайбы и её вводу через нейтральную зону и грамотной защите. Мы должны заработать возможности для добивания. Нужно чаще бросать и быть первым на отскоках шайбы от вратаря.

Сегодня я посмотрю несколько игр плей-офф по телевизору. Это прекрасное время, когда играется очень много матчей. Проведу время с семьёй и постараюсь не загружать себя психологически», — приводит слова Кросби Pens Inside Scoop.

«Питтсбург» потерпел третье поражение в серии с «Айлендерс», у Малкина — «-1»
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