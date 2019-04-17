Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Авангард» — ЦСКА. Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей / ЧМ по хоккею 2019 / Новости /

Знахаренко не поможет Беларуси в борьбе за возвращение в элитный дивизион ЧМ

ЧМ-2019
ЧМ-2019
Все турниры
  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
Статистика турнира
Турнир Команды Календарь Турнирная таблица Статистика игроков Тренеры Стадионы Судьи
Знахаренко не поможет Беларуси в борьбе за возвращение в элитный дивизион ЧМ
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019

Защитник минского «Динамо» и сборной Беларуси Дмитрий Знахаренко пропустит чемпионат мира в первом дивизионе, который пройдёт в столице Казахстана Нур-Султане с 29 апреля по 5 мая из-за травмы, информирует официальный сайт клуба.

Медицинское обследование выявило у Знахаренко травму плеча. Защитнику потребуется определённое время на восстановление.

В этом сезоне защитник провёл 48 матчей в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 3 (0+3) очка, получив 24 минуты штрафа при нейтральном показателе полезности. Дмитрий стал чемпионом Беларуси в форме «Юности», записав на свой счёт 3 (1+2) балла в 8 матчах.

Ранее стало известно, что не поможет национальной команды голкипер Михаил Карнаухов и форвард Сергей Костицын.

Карнаухов не поможет Беларуси в борьбе за возвращение в элитный дивизион ЧМ
Комментарии (0)
Новости. ЧМ по хоккею 2019
Все новости RSS
Партнерский контент