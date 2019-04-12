Карнаухов не поможет Беларуси в борьбе за возвращение в элитный дивизион ЧМ

Голкипер минского «Динамо» и сборной Беларуси Михаил Карнаухов пропустит чемпионат мира в первом дивизионе, который пройдёт в столице Казахстана Нур-Султане с 29 апреля по 5 мая из-за травмы, информирует официальный сайт клуба.

25-летнему вратарю предстоит перенести операцию на колене. Карнаухов покинет расположение сборной завтра, 13 апреля.

В нынешнем сезоне Михаил одержал 2 победы в 20 матчах регулярного чемпионата КХЛ за минское «Динамо». Карнаухов отражал 89,2% бросков при коэффициенте надёжности 3,39. В этом сезоне белорусский вратарь установил личный рекорд по количеству матчей за сезон. В плей-офф чемпионата Беларуси голкипер выступал за солигорский «Шахтёр» (четыре матча — 93,5% ОБ; 1,56 КН).