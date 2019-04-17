Департамент судейства КХЛ разъяснил эпизод с отменённым голом «Авангарда»

Департамент судейства КХЛ разъяснил эпизод с отменённым голом нападающего «Авангарда» Дениса Зернова в третьем матче финальной серии Кубка Гагарина с ЦСКА. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.



«На 24-й минуте матча после взятия ворот, произведенного хозяевами (Д. Зернов № 16), судья видеоповторов инициировал просмотр на предмет «шайба направлена в ворота любой частью тела атакующего хоккеиста». После видеопросмотра определено — атакующий игрок забросил шайбу в ворота коньком. Взятие ворот не засчитывается», — гласит заявление на официальном сайте КХЛ.

ЦСКА ведёт в финальной серии со счётом 2-0. Подопечные Игоря Никитина выиграли оба матча в Москве (5:2, 3:0).

Серии ЦСКА – «Авангард» не нужны скандалы. Люди ждут крутого хоккея! Ошибаются судьи, игроки, тренеры. Хочется призвать к максимальной концентрации все стороны.

Посмотреть видео эпизода можно на официальном сайте КХЛ.