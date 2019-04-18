Слезы болельщиц «ястребов» и трон из клюшек. Лучшие фото с «Авангард» — ЦСКА

17 апреля в Балашихе на стадионе «Арена-Балашиха имени Юрия Ляпкина» «Авангард» встречался с ЦСКА в третьем матче серии финала Кубка Гагарина. Игра завершилась со счётом 2:0 в пользу подопечных Игоря Никитина.



Первые два периода завершились без заброшенных шайб. «Армейцы» открыли счёт на 44-й минуте стараниями капитана Сергея Андронова, поразившего ворота Игоря Бобкова. На последних секундах Михаил Григоренко отправил шайбу в пустые ворота. Голкипер гостей Илья Сорокин во втором матче подряд отыграл на ноль.

ЦСКА ведёт в серии до четырёх побед со счётом 3-0. В первой игре «армейцы» обыграли соперника со счётом 5:2, во второй столичный клуб победил со счётом 3:0. Четвёртый матч серии пройдёт в Балашихе 19 апреля.

Лучшие кадры с матча «Авангард» — ЦСКА — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.