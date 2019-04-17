Малкин: никто не уважает «Питтсбург», все хотят обыграть нас

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин поделился мнением о серии первого раунда плей-офф с «Нью-Йорк Айлендерс» (0-4). За четыре игры «пингвины» забросили всего шесть шайб.



«Каждая игра в серии была равной по счёту, все решили маленькие детали. Соперники блокировали шайбу, шли в форчек и смотрелись так, как будто хотели победить больше нас. Мы больше не чемпионы. Никто не уважает нашу команду, все хотят побить «Пингвинз». Я хочу видеть тот же голод у своих молодых одноклубников.



Нельзя поменять десять игроков. Конечно, можно поменять пару человек. Посмотрим, что будет происходить летом», — приводит слова Малкина официальный сайт НХЛ.

В полуфинале Восточной конференции «Айлендерс» встретятся с победителем пары «Вашингтон Кэпиталз» — «Каролина Харрикейнз» (счёт в серии — 2-1).