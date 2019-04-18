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«Колорадо» в овертайме победил «Калгари», счёт в серии 3-1

«Колорадо» в овертайме победил «Калгари», счёт в серии 3-1
Хоккей / НХЛ

В четвёртом матче серии первого раунда плей-офф Кубка Стэнли «Колорадо Эвеланш» дома обыграл «Калгари Флэймз». Матч завершился со счётом 3:2 ОТ в пользу команды Джареда Беднара. Счёт в серии стал 3-1 в пользу «лавин».

Счёт в начале второго периода в большинстве при игре в формате «5 на 4» открыл форвард гостей Элиас Линдхольм. На 47-й минуте Дерек Райан укрепил преимущество «огоньков». Однако «лавины» сумели восстановить равновесие, отличились Ти Джей Комфер и Микко Рантанен. В дополнительное время Рантанен оформил дубль, воспользовавшись идеальной передачей Карла Сёдерберга.

НХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 4-й матч
18 апреля 2019, четверг. 05:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
3 : 2
0:0, 0:1, 2:1, 1:0
Калгари Флэймз
Калгари
0:1 – Линдхольм (Джордано) – 23:25 (5x4), 0:2 – Райан (Вялимяки, Ткачук) – 46:58 (5x5), 1:2 – Комфер (Калверт, Ньето) – 48:10 (5x5), 2:2 – Рантанен (Маккиннон, Бэрри) – 57:10 (5x4), 3:2 – Рантанен (Сёдерберг, Ландеског) – 70:23 (5x5)

Видео победного гола Рантанена также можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.

На счету российского защитника «Колорадо» Никиты Задорова шесть силовых приёмов за 20 минут 53 секунды.

Следующий матч состоится в Калгари 20 апреля, начало – 5:00 мск.

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