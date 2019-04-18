«Колорадо» в овертайме победил «Калгари», счёт в серии 3-1

В четвёртом матче серии первого раунда плей-офф Кубка Стэнли «Колорадо Эвеланш» дома обыграл «Калгари Флэймз». Матч завершился со счётом 3:2 ОТ в пользу команды Джареда Беднара. Счёт в серии стал 3-1 в пользу «лавин».

Счёт в начале второго периода в большинстве при игре в формате «5 на 4» открыл форвард гостей Элиас Линдхольм. На 47-й минуте Дерек Райан укрепил преимущество «огоньков». Однако «лавины» сумели восстановить равновесие, отличились Ти Джей Комфер и Микко Рантанен. В дополнительное время Рантанен оформил дубль, воспользовавшись идеальной передачей Карла Сёдерберга.

Видео победного гола Рантанена также можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.

На счету российского защитника «Колорадо» Никиты Задорова шесть силовых приёмов за 20 минут 53 секунды.

Следующий матч состоится в Калгари 20 апреля, начало – 5:00 мск.