Давыдов: ещё год назад думал вызвать Георгиева на чемпионат мира

Тренер вратарей сборной России Рашит Давыдов отметил высокую конкуренцию за позицию первого номера в национальной команде на предстоящий чемпионат мира в Словакии.

«Чёткого понимания пока нет. Скажу честно, что я сторонник вызова ребят, которые сильно мотивированы и реально хотят играть. Не хочу сказать, что кто-то не желает выступать за сборную, ни в коем случае. Но у всех прошёл тяжёлый сезон, а у кого-то он ещё продолжается. У всех были сложные моменты по ходу чемпионата. Поэтому нужно внимательно проанализировать состояние каждого перед тем, как кого-то вызывать. Мы на связи со всеми нашими вратарями. Будем общаться, но пока окончательного понимания, кого вызовем, нет.

Опять же не хочу говорить, что кто-то очень мотивирован, а кто-то нет. Здесь главное — не передёргивать. Я уверен, что все хотят играть за сборную и добиваться с ней успехов. Ребята молодцы и с удовольствием едут к нам. Просто заявка у нас не резиновая, поэтому при такой конкуренции важно точечно выбрать лучших из лучших. Того же Георгиева я ещё год назад думал позвать на чемпионат мира в Копенгагене если не первым номером, то вторым. Он ведь уже тогда начал играть в НХЛ и сделал заявку на борьбу с Хенриком Лундквистом за позицию первого номера. Но тогда не получилось с его игрой за сборную. И сейчас он приехал в неё немножко в другом ранге, чем мог это сделать год назад", — приводят слова Давыдова «Известия».