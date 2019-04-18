Глава Башкортостана: мы болеем за «Салават» и активно поддерживаем «Ак Барс»

В Уфе в рамках дней Татарстана в Башкортостане на льду «Уфа Арены» прошёл товарищеский матч между сборными ветеранов хоккея республик, сообщает «Спорт Бизнес Online».

Игру посетили президент Республики Татарстан Рустам Минниханов и временно исполняющий обязанности главы Башкорстостана Радий Хабиров.

Руководители регионов провели символическое вбрасывание перед началом встречи. Минниханов назвал хоккей главным видом спорта в Татарстане и Башкортостане. Хабиров также подчеркнул, что Татарстан и Башкортостан – братские республики.

«Мы дружно болеем за наш «Салават Юлаев» и так же активно поддерживаем «Ак Барс», когда он играет против других команд. Позвольте пожелать удачи командам ветеранов, потому что они внесли весомый вклад в прославление отечественного хоккея. Желаю вам честной спортивной борьбы», − отметил Хабиров.