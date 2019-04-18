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Дмитрий Медведев планирует посетить четвёртый матч серии «Авангард» — ЦСКА

Дмитрий Медведев планирует посетить четвёртый матч серии «Авангард» — ЦСКА
Хоккей / КХЛ

Как стало известно «Чемпионату», председатель правительства РФ Дмитрий Медведев планирует посетить четвёртый матч финальной серии Кубка Гагарина между хоккейным клубом «Авангард» и московским ЦСКА. Встреча пройдёт завтра, 19 апреля, в Балашихе.

ЦСКА ведёт в серии до четырёх побед со счётом 3-0. В первой игре «армейцы» обыграли соперника со счётом 5:2, во второй столичный клуб победил со счётом 3:0, в третьей — со счётом 2:0.

В случае победы в четвёртом матче ЦСКА выиграет серию со счётом 4-0 и заработает первый в своей истории Кубок Гагарина. «Авангард» пока также не имеет на своём счету побед в розыгрыше главного трофея Континентальной хоккейной лиги.

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