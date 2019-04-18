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Сборная Беларуси обыграла Чехию на юниорском чемпионате мира

Сборная Беларуси обыграла Чехию на юниорском чемпионате мира
Хоккей / Юниорский ЧМ по хоккею 2019

Сборная Чехии потерпела поражение от команды Беларуси в своей стартовой встрече на юниорском чемпионате мира, матч закончился со счётом 3:4.

Первый гол в матче был забит уже на 13-й секунде: отличился нападающий белорусов Евгений Оксентюк. До конца первого периода Беларусь сумела забросить ещё одну шайбу усилиями Валентина Демченко. К середине второго периода Чехия сумела отыграться, точные броски в актив записали защитники Ян Млчак и Мартин Гаш. До второго перерыва Беларусь вновь ушла вперёд: голы забили Егор Буяльский и Игнат Белов. На 53-й минуте нападающий Филип Коффер сократил отставание Чехии до минимума, но отыграться до финальной сирены команда не сумела.

U18 ЧМ-2019
18 апреля 2019, четверг. 16:30 МСК
Чехия U18
3 : 4
0:2, 2:2, 1:0
Беларусь U18
0:1 – Оксентюк (Усов) – 00:12 (5x5), 0:2 – Колячонок – 17:52 (5x4), 1:2 – Гаш (Теплы) – 23:21 (5x4), 2:2 – Млчак – 26:30 (5x5), 2:3 – Буяльский (Оксентюк, Усов) – 29:43 (5x5), 2:4 – Белов (Кузнецов, Пинчук) – 37:19 (5x4), 3:4 – Волраб (Томан) – 52:40 (5x5)

Календарь юниорского чемпионата мира по хоккею 2019 года

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