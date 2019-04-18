Сборная Беларуси обыграла Чехию на юниорском чемпионате мира

Сборная Чехии потерпела поражение от команды Беларуси в своей стартовой встрече на юниорском чемпионате мира, матч закончился со счётом 3:4.



Первый гол в матче был забит уже на 13-й секунде: отличился нападающий белорусов Евгений Оксентюк. До конца первого периода Беларусь сумела забросить ещё одну шайбу усилиями Валентина Демченко. К середине второго периода Чехия сумела отыграться, точные броски в актив записали защитники Ян Млчак и Мартин Гаш. До второго перерыва Беларусь вновь ушла вперёд: голы забили Егор Буяльский и Игнат Белов. На 53-й минуте нападающий Филип Коффер сократил отставание Чехии до минимума, но отыграться до финальной сирены команда не сумела.



Календарь юниорского чемпионата мира по хоккею 2019 года