«Вашингтон» в матче с «Каролиной» пропустил на 17-й секунде

В четвёртом матче серии первого раунда Кубка Стэнли «Каролина Харрикейнз» принимает «Вашингтон Кэпиталз». После первого периода «ураганы» ведут со счётом 1:0. Гол был забит уже в первой смене на 17-й секунде встречи. Отличился Уоррен Фёгеле, ассистентами выступили Джейккоб Славин и Джастин Уильямс. Дмитрий Орлов и Александр Овечкин заработали показатель полезности «-1».

Посмотреть видео гола можно в YouTube на канале Sportsnet.

«Вашингтон» ведёт в серии 2-1. Её победитель в полуфинале Восточной конференции сыграет с «Нью-Йорк Айлендерс».

По итогам регулярного сезона «Вашингтон» выиграл Столичный дивизион, набрав 104 очка. «Каролина» заняла седьмое место в турнирной таблице с 99 баллами в активе.

«Вашингтон» является действующим обладателем Кубка Стэнли.