«Сент-Луис» вырвал победу у «Виннипега» и повёл в серии 3-2

В пятом матче серии первого раунда Кубка Стэнли «Сент-Луис Блюз» на выезде обыграл «Виннипег Джетс» — 3:2.

Счёт уже на 12-й секунде открыл форвард хозяев Адам Лаури. На 14-й минуте Кевин Хейз увеличил преимущество канадской команды. В начале третьего периода Райан О’Райлли сократил отставание. Впоследствии Брэйден Шенн восстановил паритет. Победу «блюзменам» принёс Джейден Шварц, отличившийся за 15 секунд до окончания основного времени.

На счету Владимира Тарасенко показатель полезности «-1», 2 броска в створ и силовой приём за 16.36. У Ивана Барбашёва «-1», бросок и силовой приём за 9.26 (2.14 – в меньшинстве). У Дмитрия Куликова 2 силовых приёма и блок-шот за 15.27.

«Блюз» повели в серии со счётом 3-2. Следующий матч состоится в Сент-Луисе 21 апреля, начало – в 2:00 мск.