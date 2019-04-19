Стали известны три звезды дня в НХЛ

Национальная хоккейная лига на официальном сайте назвала трёх лучших игроков прошедшего дня. Российские хоккеисты отмечены не были.

Турнирная сетка плей-офф Национальной хоккейной лиги сезона-2018/19

Главной звездой признан нападающий «Сент-Луис Блюз» Джейден Шварц, забросивший победную шайбу в матче с «Виннипег Джетс» (3:2, 3-2) за 15 секунд до конца третьего периода.

Второй звездой стал вратарь «Каролины Харрикейнз» Петр Мразек, отразивший 30 бросков в игре с «Вашингтон Кэпиталз» (2:1, 2-2). Третий раз в истории франшизы «Харрикейнз» сравняли счёт, проиграв первые два матча.

Замкнул тройку лучших нападающий «Сан-Хосе Шаркс» Томаш Гертл, забросивший две шайбы в игре с «Вегас Голден Найтс» (5:2, 2-3).