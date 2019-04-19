Джонатан Маршессо выбил несколько зубов Логану Кутюру

В пятом матче серии первого раунда Кубка Стэнли «Сан-Хосе Шаркс» дома взял верх над «Вегас Голден Найтс» — 5:2.

В конце третьего периода неприятный эпизод произошёл с форвардом «Сан-Хосе» Логаном Кутюром. Нападающий «Вегаса» Джонатан Маршессо клюшкой угодил по лицу Кутюра, выбив ему несколько зубов. Арбитры зафиксировали игру высоко поднятой клюшкой и выписали Маршессо малый штраф.

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Счёт на второй минуте открыл Томаш Гертл, в середине периода Логан Кутюр увеличил преимущество. Райлли Смит одну шайбу отыграл. Во втором игровом отрезке отличился Баркли Гудроу. На 52-й минуте Маршессо сократил разрыв. В конце третьего периода «акулы» провели две результативные атаки – дубль оформил Гертл, точку в матче поставил Джо Павелски, поразивший пустые ворота. На счету Эрика Карлссона две результативные передачи и показатель полезности «+3».