Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Джонатан Маршессо выбил несколько зубов Логану Кутюру

Джонатан Маршессо выбил несколько зубов Логану Кутюру
Хоккей / НХЛ

В пятом матче серии первого раунда Кубка Стэнли «Сан-Хосе Шаркс» дома взял верх над «Вегас Голден Найтс» — 5:2.

В конце третьего периода неприятный эпизод произошёл с форвардом «Сан-Хосе» Логаном Кутюром. Нападающий «Вегаса» Джонатан Маршессо клюшкой угодил по лицу Кутюра, выбив ему несколько зубов. Арбитры зафиксировали игру высоко поднятой клюшкой и выписали Маршессо малый штраф.

Видео момента также можно посмотреть на YouTube-канале Sportsnet.

Счёт на второй минуте открыл Томаш Гертл, в середине периода Логан Кутюр увеличил преимущество. Райлли Смит одну шайбу отыграл. Во втором игровом отрезке отличился Баркли Гудроу. На 52-й минуте Маршессо сократил разрыв. В конце третьего периода «акулы» провели две результативные атаки – дубль оформил Гертл, точку в матче поставил Джо Павелски, поразивший пустые ворота. На счету Эрика Карлссона две результативные передачи и показатель полезности «+3».

Джо Павелски потерял несколько зубов, забив ртом в ворота «Вегаса»
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент