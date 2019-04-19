Швец-Роговой и Катичев продлили контракты с «Витязем»

«Витязь» продлил контракты с двумя игроками — нападающим Артёмом Швец-Роговым и защитником Евгением Катичевым, информирует официальный сайт подмосковного клуба. Швец-Роговой подписал двухлетнее соглашение, Катичев заключил контракт на один год.

Швец-Роговой является воспитанником и выпускником школы «Витязя». Играл в молодёжной команде «Русские Витязи». Дебютировал в главной команде «Витязя» в сезоне-2014/15. В этом сезоне 24-летний форвард забросил 13 шайб и сделал 12 голевых передач в 61 матче регулярного чемпионата. В 4 играх плей-офф на счету нападающего 2 (1+1) очка.

«Очень рад, что продолжу выступления в клубе, который стал для меня по-настоящему родным. Ведь я в «Витязе» играю 10 лет!» — сказал Швец-Роговой.

32-летний Катичев в 55 матчах регулярки отметился двумя результативными передачами при показателе полезности "+2". В четырёх играх плей-офф очков не набрал.