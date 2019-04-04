Главным тренером «Витязя» станет экс-тренер СКА Михаил Кравец

Как стало известно «Чемпионату», новым наставником «Витязя» станет Михаил Кравец. Контракт действующего главного тренера Валерия Белова истекает 30 апреля 2019 года.

52-летний специалист возглавил подмосковный клуб в 2016 году. За три сезона при Белове команда дважды попадала в плей-офф. В этом сезоне «Витязь» занял восьмое место в Западной конференции, а затем проиграл в первом раунде плей-офф ЦСКА (0-4).

55-летний Кравец ранее никогда не возглавлял клуб КХЛ. В течение трёх сезонов он входил в тренерский штаб СКА (2009/10, 2012/14), после чего работал тренером ХК «Сочи» (2014/16). Нынешний сезон Кравец начинал в должности главного тренера клуба МХЛ «СКА-Варяги», а заканчивал в клубе ВХЛ «СКА-Нева».

Изначально планировалось, что новым тренером подмосковного клуба станет Петерис Скудра, но его кандидатуру не одобрило высшее руководство команды.